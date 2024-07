NOVAK POKLEKAO U FINALU! Karlos Alkaraz uspeo da odbrani titulu na Vimbldonu!

Novak poklekao u finalu

Španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Novaka Đokovića u finalu Vimbldona rezultatom 6:2, 6:2, 7:6(4).

Bili su optimistični Novakovi navijači zbog partija koje je pružao na terenu prethodne dve nedelje, ipak Karlos Alkaraz je našao pravi način da spreči Srbina u osvajanju 25. grend slema u karijeri. Od samog početka je Španac delovao samouvreno, delovalo je kao da nijednog momenta nema sumnju u sebe i svoju fantastičnu igru.

S druge strane, daleko od toga da je Novak delovao loše na terenu, čak naprotiv. Pružio je jako dobro partiju. Da se neko drugi našao preko puta njega, situacija bi sigurno bila posve drugačija. Međutim, Karlos je hrabro koračao ka svom četvrtom grend slem trofeju.

Već u prvom gemu meča, Karlitos je brejknuo Đokovića, to je uspeo i da uradi i u petom gem, te je tako osvojio prvi set rezultatom 6:2. Činjenica je da je Alkaraz u ovom setu bio dosta superiorniji. Čak i u momentima kada ga servis nije služio najbolje, on bi uspeo da izađe na kraj s tim i dođe do gema.

Gotovo identičnu situaciju smo gledali u drugom setu. Ponovo je Španac brejknuo Đokovića na startu, a onda je kasnije uspeo još jednom da mu oduzme servis. Srbin je u prva dva seta imao samo jednu brejk loptu, što potvrđuje dominaciju španskog tenisera.

Nije dobro počeo ni treći set po našeg asa. Već u trećem gemu, bio je primoran da brani čak četiri brejk lopte. Na kraju je uspeo da dobije najduži gem na meču, a njegov izraz lica po okončanju gema pokazao je da mu je veoma stalo da se vrati u meč.

Bio je blizu brejka najbolji teniser svih vremena pri rezultatu 3:2, ali ipak nije uspeo da iskoristi svoju šansu, a to je Alkaraz vrlo brzo kaznio. Pri rezultatu 4:4, Španac je stigao do brejka. Pri svom servisu u narednom gemu imao je čak tri meč lopte, međutim stegla se ruka Alkarazu, uspeo je to da odbrani Nole, a onda i da stigne do prvog brejka. Ipak, u taj brejku, Španac je bio koncetrisaniji i osvojio je svoju četvrtu grend slem titulu u karijeri. Ovo je bila njegova prva odbrana trofeja na Grend slem turnirima.

