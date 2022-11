Nova politička opcija u Zaječaru – Zdravko Ponoš predstavio pokret Srbija centar – Srce

Zdravko Ponoš, predsednički kandidat na prethodnim izborima, posetio je Zaječar i tom prilikom govorio o novoj političkoj opciji – Pokret Srbija centar – Srce, čiji je osnivač. U Zaječaru je u toku proces formiranja inicijativnog odbora ovog novog političkog pokreta, na čijem čelu će biti Vlastimir Bađević.

Ponoš je objasnio da je Zaječar kao jedan od regionalnih centara u fokusu pokreta i da će se iz tih regionalnih centara pokret dalje širiti i u manjim sredinama. Povodi za formiranje još jedne organizacije na političkoj sceni Srbije, kako ističe Ponoš, mogu se videti svakodnevno. Među njima je, kaže, i nekompetencija, kao obeležje trenutne vlasti, koja se, prema njegovim rečima ogleda po pitanju Kosova, kao i kada je reč o energetskoj situaciji u Srbiji.

„Postavlja se pitanje zašto sada i mi na političkoj sceni, koj je razlog za formiranje nove političke opcije. Smatram da povode za to možemo videti svakodnevno, gde god da se okrenemo. Vidimo to i u Skupštini Srbije, koja je jedna svojevrsna pozornica bahatosti ovog režima. Pored bahatosti, još jedna odlika ove vlasti je nekompetencija, koju ovih dana možemo videti na primeru Kosova, gde gotovo ništa od nacionalnih interesa Srbije nije odbranjeno, što sada dolazi na naplatu. Druga jako bitna stvar gde se takođe vidi njihova nekompetencija je energetski sistem, koji je doveden do pucanja nestručnim vođenjem“, rekao je Ponoš.

Kako ističe, posao nije završen na prethodnim izborima i mora se nastaviti sa borbom.

„Posao nije završen. Nije završen na prošlim izborima, moraćemo da ga popravljamo na sledećim izborima, mi smo se zbog toga i organizovali da pravimo novu političku organizaciju, kako bi na sledećim izborima dali veći doprinos nego što je to mogla da bude moja pojedinačna kandidatura na predsednčkim izborima.To podrazumeva da gradimo infrastrukturu, regionalne centre, ali i da okupljamo vrlo kompetentne ljude, i to ne samo u centrali naše organizacije, nego i po gradovima, koji će osim kritike postojećeg stanja nuditi i relevantna i kompetentna rešenja kako neke stvari da menjamo, od privrednih, ekonomskih, energetskih, bezbednosnih, infrastrukturnih, komunalnih, zdravstvenih, obrazovnih pitanja“, kazao je on.

On je ukazao i na situaciju sa hranom, kao još jednim problemom koji, kako kaže, u potpunosi „ogoljuje“ SNS režim.

„Od kada postoji, Srbija nije imala probleme da prehrani svoj narod, sada smo došli i do toga da Srbija mora da uvozi mleko, meso, što niko do pre par godina nije verovao da može da se dogodi. Sve što se podrazumevalo, što je bilo normalno, više se ne podrazumeva u našoj zemlji“, objasnio je Ponoš.

U nekim gradovima, prema Ponoševim rečima, inicijativni odbori broje već po nekliko stotina ljudi i započeli su sa uličnim aktivnosima, konferencijama za štampu, pisanjem saopštenja na lokalu itd.

„Pošto su mediji sa nacionalnom pokrivenošću zatvoreni za opoziciju moramo koristiti sve mehanizme koji su nam dostupni kako bismo bili prepoznati u narodu. Jedan od mehanizama jeste i ovaj, posete različitim delovima zemlje gde ćemo predstaviti svoju politiku. Za sada smo zadovoljni odzivom i brojem ljudi koji nam se pridružio za svega par meseci postojanja pokreta“, zaključio je Ponoš.

Vlastimir Bađević, nekadašnji poslanik u Narodnoj Skupštini, objasnio je da se u politiku vratio isključivo zbog Zdravka Ponoša i pokreta koji je osnovao.

„Srce Srbije od samog početka vodi računa koga prima u pokret, imamo standarde. U Zaječaru ima puno kvalitetnih i pristojnih ljudi, ali oni nemaju priliku da se bilo kako organizuju i učine nešto da ovom gradu bude bolje. Oni su potpuno skrajnuti. Neki drugi su zauzeli neka mesta i Zaječar zahvaljujući tome već decenijama propada. Mi ćemo raditi na tome i pokušati da im pružimo priliku da se udružuju i iskažu se, a sve u korist zajednice“, rekao je Bađević.

Ponoš i Bađević kazali su da se nadaju da će Pokret Srbija centar – Srce biti prepoznat u Timočkoj krajini i da će mu uskoro pristupiti novi članovi.