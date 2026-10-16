Ne možete redovno da otplaćujete kredit? Evo kada banka može da odobri olakšice

Urednik portala Kamatica Dušan Uzelac rekao je da građani, kada se nađu u situaciji da ne mogu redovno da otplaćuju kredit, treba da kontaktiraju banku, jer postoji opcija za dogovor o otplati.

On je istakao da je najveća greška prekinuti komunikaciju sa bankom i čekati da problem prođe sam od sebe.

Građanima je savetovao da kontaktiraju banku čim se pojavi rizik od kašnjenja, jer postoje mogućnosti za dogovor o otplati. Ali je u isto vreme upozorio i da manja mesečna rata, uz duži rok otplate, na kraju znači skuplji kredit.

Objasnio je da su prilikom uzimanja kredita ugovorom utvrđeni iznosi, rokovi i obaveze obe strane. Ali i posledice ukoliko se dogovoreno ne ispunjava.

Banka ima sopstveni ekonomski interes, ali joj je u interesu i da klijent nastavi redovno da izmiruje obaveze

Zbog toga je, kako je naveo, bolje na vreme potražiti dogovor nego dozvoliti da kašnjenje preraste u spor, opomene i na kraju prinudnu naplatu.

Govoreći o olakšicama koje banka može da ponudi, Uzelac je naveo da rešenje zavisi od konkretne situacije, vrste kredita i dogovora sa bankom.

Mogućnosti uključuju refinansiranje, kratkotrajno odlaganje plaćanja ili drugi dogovor koji bi klijentu omogućio da prevaziđe privremene finansijske teškoće.

Ukoliko je reč o kašnjenju od petnaestak dana, posledice mogu biti ograničene na zateznu kamatu. Ali kada je jasno da dužnik neće moći da izmiruje obaveze ni narednih meseci, neophodno je da to predoči banci.

On je rekao da klijent ne mora da izlaže sve privatne okolnosti koje su dovele do problema. Ali treba jasno da objasni kakve poteškoće ima i kakvo rešenje traži.

Jedna od najvažnijih odluka prilikom uzimanja kredita jeste izbor roka otplate. Uzelac je objasnio da duži rok najčešće omogućava manju mesečnu ratu, ali istovremeno povećava ukupan iznos plaćene kamate.

Kod stambenih kredita, nije realno insistirati na što kraćem roku otplate, ako bi zbog toga mesečna rata postala preveliko opterećenje. Naglasio je da je najbolje izabrati ratu koja može redovno da se plaća, bez stalnog odricanja od osnovnih životnih potreba.

Ne možete redovno da otplaćujete kredit? Evo kada banka može da odobri olakšice

Uzelac je savetovao da se banka kontaktira čim postane jasno da postoji mogućnost kašnjenja sa otplatom kredita.

“Što pre. Mislim, ne morate ići tamo – da se pripremate nešto, nego prosto možete napisati mejl. Oni su u obavezi da vam odgovore”, rekao je Uzelac.

Objasnio je da u praksi prva opomena zbog kašnjenja može stići približno 15 dana nakon dospeća rate. Ako se dug ne izmiruje, opomene postaju učestalije, slede pisana obaveštenja. A kasnije mogu biti pokrenuti i postupci prinudne naplate.

Naglasio je da taj period nije garantovan rok i da postupanje banke zavisi od ugovora i okolnosti konkretnog slučaja.

Uzelac je rekao da banke ne odobravaju olakšice samo zbog razumevanja za lične probleme klijenata. Već i zato što žele da izbegnu neplaćanje kredita i složenije postupke naplate.

Zato je, važno da dužnik ne čeka da dug postane veći. Već da banci blagovremeno predstavi svoju situaciju i mogućnosti za nastavak otplate.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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