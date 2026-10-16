Najavljena nova radna mesta: Potpisan ugovor između Grada Zaječara i Javnog preduzeća „Jugoimport -SDPR“

U Zaječaru je danas potpisan ugovor između Grada Zaječara i Javnog preduzeća „Jugoimport -SDPR“ iz Beograda o otuđenju nepokretnosti u ulici Hajduk Veljkovoj 136, na lokaciji nekadašnje „Timočanke“.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović, u ime Grada, i Jelena Vukasović, u ime JP „Jugoimport -SDPR“.

Dolazak „Jugoimporta -SDPR“ u Zaječar predstavlja značajan korak u daljem privrednom razvoju grada. Pre svega zbog otvaranja novih radnih mesta i mogućnosti za zapošljavanje ljudi različitih profesija i nivoa stručnosti.

“Dobro je kada prostor koji godinama nije bio u funkciji dobije novu namenu i postane deo razvojnih planova grada. Očekujemo da će ova investicija doneti nove poslovne aktivnosti i radna mesta, što je važno i za privredu Zaječara i za naše sugrađane”, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović.

Planirane aktivnosti deo su šireg procesa proširenja i unapređenja proizvodnih i servisnih kapaciteta ovog javnog preduzeća, kao i daljeg razvoja odbrambene industrije Republike Srbije.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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