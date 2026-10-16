Predstava “Sumnjivo lice” u režiji Nikole Bundala premijerno izvedena sinoć na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu
Nova postavka komedije “Sumnjivo lice“ u režiji Nikole Bundala, premijerno je izvedena sinoć na sceni “Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu.
Radnja satire Branislava Nušića prati ambicioznog sreskog kapetana Jerotija Pantića. Kapetan nakon šifrovane depeše iz ministarstva pokreće potragu za navodnim revolucionarom i antidinastičkim zaverenikom.
Umesto opasnog političkog ilegalca, nesposobni i korumpirani policijski aparat greškom hapsi lokalnog apotekarskog pomoćnika Đoku, koji je u varoš stigao tajno kako bi se sastao sa kapetanovom ćerkom.
Uloge tumače Igor Đorđević kao Jerotije, Anastasija Mandić kao Anđa i Andrej Nježić kao Đoka.
U predstavi igraju i Vaja Dujović kao Marica, Jovan Jovanović kao Žika, Danilo Lončarević kao Milisav, Vučić Perović kao Aleksa Žunić, Marko Todorović kao Vića i Nemanja Stamatović kao gazda Miladin. Dramaturg predstave je Goran Starčević, scenograf Dragana Purković Macan. Kostimograf Marija Marković Milojev, kompozitor Petar Topalović. Dok je za scenski pokret zadužena Marija Milenković, a za scenski govor Ljiljana Mrkić Popović.
Glumci i autorski tim pozdravljeni su na kraju izvođenja glasnim aplauzom publike.
Ovo je šesta premijerna postavka “Sumnjivog lica“ u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nušićeva komedija prvi put je izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu 29. maja 1923. godine.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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