NBS: Ovo je današnji zvanični kurs dinara prema evru…

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3875 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou i od početka godine oslabio je za 0,3 procenta.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 101,3009.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,5 odsto, a od početka godine ojačao je za 11 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

