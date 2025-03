NAJTRAŽENIJA DESTINACIJA U 2025! Evo zašto su turisti poludeli!

NAJTRAŽENIJA DESTINACIJA U 2025!

Tajland je proglašen za najpopularniju destinaciju u 2025. godini. Zbog ogromne popularnosti serije “Beli lotos” ove godine Tajland je proglašen za najpopularniju destinaciju. Gledaoci širom sveta uživali su u kadrovima egzotičnih plaža i raskošnih hotela, a mnogi među njima počeli su da traže kartu za isto to mesto.

Tajland više nije samo destinacija za ruksak i uličnu hranu, posle ove sezone popularne serije, postao je sinonim za televizijski luksuz koji možete doživeti uživo. Turistički portali i stručnjaci beleže rast interesovanja za Tajland, posebno među putnicima koji traže spojeve luksuza, prirode i duhovnosti. Očekuje se porast dolazaka iz SAD i Evrope. Turistički portali i stručnjaci beleže rast interesovanja za Tajland, posebno među putnicima koji traže spojeve luksuza, prirode i duhovnosti. Očekuje se porast dolazaka iz SAD i Evrope.

Ko Samui i Puket idealni su za one koji traže luksuzne plaže i vrhunske spa tretmane, dok Bangkok pruža uzbudljiv kontrast urbanog haosa i tradicionalne tajlandske duhovnosti. Za ljubitelje luksuza, prirode ikulture – Tajland 2025. godine postaje nezaobilazna destinacija.

Iako se cene avio karte sa smeštajem u luksuznim hotelima sa hranom i vodičem iznose oko 1600 evra, ponuda je velika, a potražnja još veća. Zato požurite, ako i vi želite na ovu sve popularniju destinaciju.

