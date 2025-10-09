NAJSTARIJA ŽENA NA SVETU JE ŽIVELA 122 GODINE?! Njen recept za dug život: CIGARETE, VINO i ČOKOLADA?

Žana Kalman, najstarija potvrđena osoba u istoriji, doživela je neverovatnih 122 godine i 164 dana. Rođena u Francuskoj, Kalman je postala svetski simbol dugovečnosti, ali i dokaz da život ne mora uvek da sledi stroga pravila zdrave ishrane i discipline.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste njen neobičan recept za dug život: svakog dana pušila je cigarete, pila vino i jela čokoladu. Pored ovih užitaka, Žana je tvrdila da su smeh, opuštenost i svakodnevno druženje ključni za dug i ispunjen život.

Iako zvuči neverovatno, brojna savremena istraživanja sve više potvrđuju da radost, humor i bezbrižan stav prema životu imaju snažan uticaj na zdravlje i dugovečnost – ponekad važniji od strogih dijeta i režima.

Njena priča ostaje inspiracija svima koji veruju da tajna dugog života leži u ravnoteži između uživanja i pozitivnog pogleda na svet.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

