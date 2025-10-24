Nagrada „Pastor Ištvan“ za ovu godinu Vučiću i Orbanu

Nagrada „Pastor Ištvan“ za 2025. godinu dodeljena je predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Mađarske Viktoru Orbanu. I to po odluci Upravnog odbora Fondacije „Pastor Ištvan“.

Kako je saopštila ta fondacija, Vučić dobija nagradu za ključnu ulogu u izgradnji poverenja, saradnje i strateškog partnerstva između dva naroda. Dok Orban dobija priznanje za neizbrisive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju između mađarskog i srpskog naroda, za produbljivanje dobrosusedskih odnosa. Kao i za izgradnju i jačanje strateškog partnerstva između dva naroda.

Ističe se da ovogodišnja priznanja predstavljaju izraz poštovanja prema istorijski značajnom zajedničkom radu koji su započeli sa nekadašnjim predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom. Zahvaljujući kojem su srpsko-mađarski odnosi danas prerasli u čvrsto strateško partnerstvo, primer koji zaslužuje da se sledi u celoj Evropi.

Nagradu „Pastor Ištvan“ svake godine, na godišnjicu smrti Ištvana Pastora, dodeljuje Upravni odbor Fondacije dvema istaknutim ličnostima. Jednoj iz Mađarske i jednoj iz Srbije.

Svečana dodela nagrade ove godine neće biti održana 30. oktobra, već u narednim nedeljama, o čemu će Fondacija obavestiti javnost, dodaje se u saopštenju.

Fondacija „Pastor Ištvan“ osnovana je sa ciljem da na dostojanstven način sačuva duhovno i političko nasleđe Ištvana Pastora, neguje uspomenu na njega i prenese njegov primer budućim generacijama.

Za 2024. godinu nagrada „Pastor Ištvan“ pripala je nekadašnjem predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i nekadašnjem predsedniku Mađarske Janošu Aderu.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.

