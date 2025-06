NAGLI TEMPERATURNI SKOK

U Srbiji ujutro i pre podne, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ponegde prolazna slaba do umerena oblačnost.

Dok se u toku dana očekuje pretežno sunčano i još toplije uz maksimalnu temperaturu do 33 stepena. U Vojvodini i Velikom Pomoravlju će duvati slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca.

Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i još toplije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša oko 32 stepena.

U prvoj dekadi juna prvi letnji toplotni talas – očekuje se pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni. Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije.

ZajecarOnline/alo/J.V.

