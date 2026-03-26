Na današnji dan obeležava se prenos moštiju Svetog Nikifora: Običaji koje valja ispoštovati

Dvadeset šestog dana marta, Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju prenos moštiju Svetog Nikifora, patrijarha carigradskog.

Upravljao je, mudro i revnosno, svetom crkvom kao najveći carigradski arhipastir.

Kada je Lav Jermenin ustao protiv ikona, on se usprotivio caru, i najpre cara savetovao, a po tom izobličavao. Zato ga je nečestivi car prognao na ostrvo Prokonis. Na tom ostrvu bio je manastir, koji je sam Nikifor sagradio u čast svetog Teodora. I tu je proveo ovaj ispovednik vere pravoslavne 13 godina, a potom se predstavio i otišao Gospodu 827. godine.

Pošto su izginuli svi carevi ikonoborci, i na carski presto seo je Mihail s majkom Teodorom, a na patrijaršijski bio povraćen patrijarh Metodije, tada (846. godine) su prenesene mošti svetog Nikifora sa Prokonisa u Carigrad, i bile položene prvo u crkvu svete Sofije, iz koje je za života i izgnan bio, a posle u crkvu Svetih Apostola. Glavno praznovanje ovog velikog jerarha bilo je 2. juna, a 13. marta praznuje se otkriće i prenos njegovih netljenih moštiju. Bio je sveti Nikifor izgnan iz Carigrada 13. marta, i opet 13. marta, posle 19 godina, mošti su mu prenete u prestonicu.

Običaji i verovanja

Prema narodnim verovanjima, danas valja da se šije odeća i nameni sveća za mrtve u crkvi.

Tropar (glas 4):

Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Nikifore, moli Hrista Boga da spase duše naše.

