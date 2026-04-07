Monodrama Iskra izvedena na 9. Festivalu malih pozorišnih formi u Kotlujevcu

U zvaničnom programu 9. ,,Festivala malih pozorišnih formi”, sinoć je u Centru za kulturu u Kotlujevcu odigrana monodrama ,,Iskra” u izvođenju glumice Maje Kolundžije Zoroe.

Tekst Ružice Vasić adaptirao je i režirao Dejan Cicmilović, dok je kostim kreirala Ivana Ristić.

Glavna nit monodrame ,,Iskra” je život i delo Nikole Tesle iz specifične vizure njegove majke Đuke. Zasnovana je na istorijskim činjenicama, pismima, svedočenjima, dokumentima ali je istovremeno protkana snažnim emocijama.

Danas, petog festivalskog dana, publiku u 20. 00 sati očekuje duodrama ,,Sladoled”, Narodnog pozorišta Niš, u izvođenju glumica Ivane Nedović i Nađe Nedović Tekinder.

Tekst Mira Gavrana režirao je Spasoje Ž Milovanović.

U okviru pratećeg programa festivala, danas u 12. 00 sati, u Pozorišnom muzeju, biće predstavljen portret glumice Katarine Kocevske.

Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.

