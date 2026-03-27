Monodrama „Čučuk Stana – Srpkinja i Grkinja” zaječarskog teatra danas na festivalu u Beogradu

Danas, na Svetski dan pozorišta, biće izvedena monodrama zaječarskog teatra „Čučuk Stana – Srpkinja i Grkinja”, autora i reditelja Željka Hubača, dok u glavnoj ulozi nastupa glumica Nataša Petrović.

Predstava počinje u 20 sati na Festivalu malih formi u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica u Beogradu.

-Glumica Nataša Petrović svojim nadahnutim izvođenjem komada o Čučuk Stani na sceni oživljava lik heroine izuzetne hrabrosti iz vremena ustaničke Srbije. Ova snažna i emotivna predstava igrana je na festivalima u regionu, a za ovu ulogu Nataša Petrović nagrađena je priznanjem Prespanski Dionis (Actor of Europe, 2023). Na Festivalu malih formi u Rakovici, publika je žiri, te glas gledalaca odlučuje o pobedniku festivala- saopšteno je u objavi Pozorišta “Zoran Radmilović”.

Zajecaronline.com/ N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!