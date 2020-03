Moguć policijski čas od 24 sata: Šta on tačno podrazumeva?

Vučić nije detaljno objasnio kako će se mera policijskog časa od 24 sata sprovoditi i šta ona podrazumeva, jer kako je istakao ne zna sve pojedinosti, ali je nagovestio da plan postoji i da je on apsolutno za donošenje takve odluke ukoliko se situacija ne promeni.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović potvrđuje za „Blic“ da se u štabu dosta razmišlja o uvođenju policijskog časa od 24 sata dnevno, ali da odluka još neće biti doneta.

Naravno, osnovno pitanje u vezi sa uvođenjem policijskog časa 24 sata dnevno jeste na koji način će se građani snabdevati namirnicama i lekovima.

Profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić naglašava za „Blic“ da će policijski čas biti ekstremna i teška mera ukoliko se ustanovi.

„Krizni štab će morati da određi način snabdevanja za građane. Verujem da će to biti krajnja mera ako se ispostavi da nijedna druga nije dala rezultata. Građani treba da znaju da ukoliko budu disciplinovani, do toga neće doći“, kaže Dragišić.

Kina je svakako reper u borbi protiv Covid-19, a u toj zemlji nije uveden klasični policijski čas od 24 sata dnevno, a u gradu koji je bio najveće žarište virusa i gde se korona prvi put pojavila – Vuhanu – kuriri su raznosili gotovo sve.

„Vuhan i cela pokrajina Hubej su bili zatvoreni i blokirani, a snabdevanje se uglavnom vršilo tako što je samo jedan iz porodice mogao da ide do prodavnice ili apoteke i vrati se kući“, naglašava Tiodorović.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je za N1 da je preduslov za uvođenje 24-časovne zabrane kretanja ozbiljno pogoršanje situacije, što znači nagli skok broja zaraženih i preminulih.

„Teoretski i praktično potpuno je nemoguće ako 24 časa u 14 dana nema mogućnosti kontakta, teoretski je nemoguće da virus opstane. To (uvođenje 24-časovne zabrane kretanja) bi imalo smisla ako bi došlo do naglog skoka i posledičnog povećanja umiranja, što nije nemoguće da se desi. To je poslednja varijanta“, objasnio je doktor Kon u Novom danu.