Mitropolit Ilarion služio Liturgiju u manastiru Bukovo

U Nedelju sedmu po Duhovima, 27. jula 2025, kada se Sveta Crkva seća otaca prvih šest vaseljenskih sabora, Visokopreosvećeni Mitropolit timočki g. Ilarion služio je Liturgiju u manastiru Bukovo.

Mitropolitu su sasluživali protosinđel Simeon i arhiđakon Ilija.

U toku Liturgije vladika se obratio bukovskoj obitelji i vernom narodu govoreći o jeresima za koje, kako kaže – „Iako su pre mnogo vremena na saborima suzbijene, mi danas imamo sve te iste jeresi samo u drugom obličju, pod drugim nazivom…“ Zbog toga Visokopreosvećeni upozorava: „Kada odbacimo Predanje Crkve odbacujemo predanje i iskustvo svetih, i onda mi kao ogrehovljeni, neprosvećeni Duhom Svetim umišljeni u svojim razumskim kategorijama počinjemo da tumačimo Sveto pismo po svom ličnom nahođenju a ne po otkrovenju Duha Svetoga kako su nam predali bogonosni oci“.

Objasnivši slušaocima autoritet Crkve i svetih otaca u tumačenju Pisma, Mitropolit se osvrnuo na pročitanu jevanđelsku perikopu, pa je za odeljak na kome fariseji optužuju Gospoda, govoreći da On pomoću kneza demonskog čuda čini, rekao: „Kakva jeres, kakva zabluda! To svedoči da od suviška srca usta govore, jer je njihov govor proizvod njihove unutrašnjosti.“ „Zbog toga je nama potrebno svedočanstvo i iskustvo Crkve a to znači iskustvo svetih, da i mi budemo prosvećeni Duhom Svetim, da budemo mudri i bezazleni jer su vremena lukava sa ciljem da duh ovoga sveta zavede lažima i obmanama decu Božju“ – zaključio je vladika Ilarion.

Zajecaronline/eparhijatimocka/N.B.

