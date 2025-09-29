Izdvajamo Praznik Vesti

Mitropolit Ilarion služio Liturgiju na Krstovdan u Planinici

29.09.2025.
foto: eparhija-timocka.org

Na praznik Vozdviženja Časnog Krsta —Krstovdan, 27. septembra 2025. godine, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku Liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u selu Planinica.

Mitropolitu su sasluživali starešina hrama protojerej-stavrofor Dejan Milivojević, protojerej Ristibor Stević, protonamesnik Nemanja Tobić, jerej Milan Milanović i arhiđakon Ilija.

U prazničnoj besedi, vladika je podsetio verni narod na velike događaje koje današnji praznik obeležava — na pronalaženje Časnoga Krsta, Božjom voljom i trudom Svete carice Jelene, kao i na njegovo svečano vraćanje u Jerusalim nakon što je četrnaest godina bio u Persiji.

Njegovo Visokopreosveštenstvo je, takođe, izrazio i veliku radost i blagodarnost Bogu što je po prvi put u ovom hramu služio arhijerejsku Liturgiju.

Nakon svete službe, Visokopreosvećeni Mitropolit služio je parastos palim meštanima u Prvom svetskom ratu, povodom stogodišnjice podizanja i osvećenja spomenika palim borcima.

Zajecaronline/Eparhija timočka/N.B.

