Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski u poseti Zaječaru!

Danas je u poseti Zaječaru bila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Milica Đurđević Stamenkovski.

“Moj povod posete su one teme koje su u nadležnosti ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovde smo da gradimo Zaječar koji radi. Zadovoljstvo je što smo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje uručili 51 subvenciju za samozapošljavanje u iznosu od 380. 000 dinara. Ukupno nešto manje od 20 miliona dinara. To je 51 novo radno mesto to je 51 plata i to je podrška za 51 porodicu u gradu Zaječaru. Verujem da će to doprineti opredeljenju tih ljudi da ovde ostanu i da sačuvaju svoj rodni kraj. Ne samo što će ga nositi u srcu kao svoj zavičaj, već što će u njemu živeti i njihovi najmiliji”, rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

“U pitanju su različite delatnosti iz oblasti ugostiteljstva, starih zanata, različitih usluga. Imamo podršku i za one koji rade u advokatskim kancelarijama, frizerskim salonima, u kozmetičarskim salonima, obućarskim radnjama. Vrlo je širok spektar onih kojima želimo na ovaj način da pomognemo. Zajednički sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i sa njenim filijalama u Srbiji. Želimo da ispromovišemo

ovaj program i da ohrabrimo sve ljude koji su zainteresovani da prođu edukaciju i obuku kako bi mogli da dođu do subvencija za samozapošljavanje. Upravo je ovaj program namenjen našoj domaćoj privredi, našim preduzetnicima i privrednicima. Tokom posete Zaječaru potrudićemo se da posvetimo pažnju svim temama kojim se bavi ministarstvo”, rekla je ministarka. A onda je podsetila sve i na porodicu palog borca.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

“Posetićemo i porodicu palog borca kako bi odali poštovanje ovim krajevima koji su uvek imali patriotski osećaj i patriotsku svest. Odavde su se ljudi odazivali kada je zemlji bilo teško braneći njenu teritoriju i čuvali su narod. I zato želimo da naši borci sa taeritorije Zaječara i Timočke krajine znaju da imaju podršku kao i naknade koje Ministartsvo za rad, boračka i socijalna pitanja isplaćuje borcima i porodicama palih boraca nikada ne mogu da nadomeste ono što su oni izgubili. To je jedan vid podsticaja kako bi im olakšali njihovu egzistenciju.”

“Održaću sastana sa prestavnicima svih socijalnih ustanova u Zaječaru. Želja nam je da unapredimo sistem socijalne zaštite. Želimo da bude efikasan, da vodi računa o ljudima jer se naš resor brine o ljudima. Ništa nam danas nije važnije od ljudi. Sve možemo da izgubimo, ali ako izgubimo narod bojim se da nećemo imati izvesnu budućnost. Istočna Srbija je kada su demografski parametric u pitanju

najugroženija. I ovde nam se ne rađa mnogo dece. To moramo da menjamo. Verujem da ćemo dobiti efekat nakon izmena zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom jer je Srbija postala zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom, neophodno je da nastavimo da stvaramo tu atmosferu po meri porodici i svaki grad mora da bude po meri porodice. Ali naravno u zemlji u kojoj se radi, gradi i u

kojoj postoji stabilnost prirodno je da će se porodice i zasnivati i proširiti.”

