MINISTARKA MESAROVIĆ U KNJAŽEVCU: Još jedno obećanje predsednika Vučića ispunjeno!

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas sa predsednikom opštine Knjaževac Milanom Đokićem ugovor o infrastrukturnim ulaganjima i najavila nova ulaganja u ovu opštinu.

“Ovo je kontinuirana podrška Vlade Srbije i Ministarstva privrede. U pitanju je treći ugovor u tri meseca koje ministarstvo zaključuje sa opštinom Knjaževac o realizaciji važnih infrastrukturnih projekata”, rekla je Mesarovićeva novinarima.

Ministarstvo privrede je opredelilo vise od 80 miliona dinara za rekonstrukciju lokalnih puteva, dužine nepunih devet kilometara, rekla je Mesarovićeva i dodala da ovaj ugovor mnogo znači za naselje Ravna, za podizanje turističkih potencijala, imajući u vidu da se tu nalazi arheološko nalazište.

“Asfaltiraćemo od opštinskog puta IB reda do kraja naselja, 3,7 kilometara, vrednost radova je skoro 37 miliona dinara. Očekujem da ćemo radove početi za mesec dana i da ćemo do letnjih meseci završiti”, rekla je Mesarovićeva.

Prema njenim recima, posebno je važno za meštane da će biti uredjena javna površina ispred seoskog doma.

“Vest je izazvala veliku radost. To je još jedno ispunjenje obećanja predsednika Aleksandra Vučića. Uz njegovu podršku smo uspeli da obezbedimo sredstva. Čestitam i predsedniku opštine”, poručila je Mesarovićeva.

Kako je dodala, Ministarstvo privrede realizuje još dva projekta kada je u pitanju opština Knjaževac – asfaltiranje više od četiri kilometra puta kroz turističko mesto u Knjaževcu i teretana na otvorenom i igralište, pešačke staze u selu Crni Vrh.

“Sledi nam veliki infrastrukturni projekat, koji će biti realizovan uz podršku predsednika, koji je Ministarstvo privrede predložilo u program Srbija 2030-2035, a to je kompletno komunalno opremanje Stare planine. Na taj način ćemo oživeti ovaj deo naše Srbije”, naglasila je Mesarovićeva.

Ona je privrednicima iz ovog kraja uručila rešenja o dodeli bespovratnih sredstava.

“Iz ovog dela Srbije su aktivni, sa nekoliko kompanija ćemo se sresti u nastavku dana. Time jačamo njihov lokalni budžet. Vlada Srbije i Ministarstvo privrede će uvek biti uz ovakve opštine”, naglasila je Mesarovićeva.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

