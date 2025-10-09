Medvedev se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Šangaju!
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je u osmini finala pobedio Amerikanca Lernera Tijena rezultatom 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.
Meč je trajao dva sata i 55 minuta. Medvedev je 18. teniser sveta, dok je Tijen 36. na ATP listi. Bio je ovo treći međusobni duel dva tenisera i prva pobeda za Medvedeva.
Ruski teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Aleksa de Minora, koji je pobedio Nuna Boržeša sa 7:5, 6:2.
Preostala tri četvrtfinalna para Mastersa u Šangaju čine: Novak Đoković – Zizu Bergs, Holger Rune – Valentin Vašero i Feliks Ože-Alijasim – Artur Rinderkneš.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
