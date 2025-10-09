Izdvajamo Sport Vesti

Medvedev se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Šangaju!

09.10.2025.
Daniil Medvedev foto: (AP Photo/Andy Wong)

Medvedev se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Šangaju!

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je u osmini finala pobedio Amerikanca Lernera Tijena rezultatom 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Meč je trajao dva sata i 55 minuta. Medvedev je 18. teniser sveta, dok je Tijen 36. na ATP listi. Bio je ovo treći međusobni duel dva tenisera i prva pobeda za Medvedeva.

Ruski teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Aleksa de Minora, koji je pobedio Nuna Boržeša sa 7:5, 6:2.

Preostala tri četvrtfinalna para Mastersa u Šangaju čine: Novak Đoković – Zizu Bergs, Holger Rune – Valentin Vašero i Feliks Ože-Alijasim – Artur Rinderkneš.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar