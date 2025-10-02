Izdvajamo Sport Vesti

Međedović predao meč, Rinderkneš u drugom kolu Mastersa u Šangaju!

02.10.2025.
foto:Pinterest

Međedović predao meč, Rinderkneš u drugom kolu Mastersa u Šangaju!

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je danas predao meč prvog kola Francuzu Arturu Rinderknešu pri rezultatu 7:6 (7:3), 0:1.

Međedović predao meč!

Međedović je dobio prvi set u taj-brejku rezultatom 7:6 (7:3). Francuski teniser je dobio gem na startu drugog seta na svoj servis, a onda je Međedović odlučio tokom drugog gema da preda meč zbog povrede.

Rinderkneš će u drugom kolu igrati Amerikanca Aleksa Mikelsena.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.193.540 dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar