MARINA IVELJA, PUNOMOĆNIK KECMANOVIĆA ZA HYPE TV: Evo šta je rekla o današnjem parničnom postupku

Danas je u Višem sudu održan parnični postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, po tužbi maloletnog A.B, koji je ranjen od strane dečaka ubice u OŠ Vladislav Ribnikar.

Roditelji A.B. su tužili roditelje dečaka ubice, Miljanu i Vladimira Kecmanovića. Prisutnima su pušteni snimci na kojim dečak ubica puca u streljani, a za to ga obučava instruktor streljane.

Hype TV portal je na licu mesta pratio tok parničnog postupka, a po završetku istog, samo za našu medijsku kuću, oglasila se Marina Ivelja, punomoćnik Vladimira i Miljane Kecmanović.

MARINA IVELJA, PUNOMOĆNIK KECMANOVIĆA ZA HYPE TV: Evo šta je rekla o današnjem parničnom postupku

– Ja smatram da bi sud trebalo da izvrši uvid u KA spis. Pre svega, ja od samog početka smatram da bi sud trebalo da prekine ovaj parnični postupak do okončanja krivičnog postupka. Kada budemo imali krivičnu presudu, mi ćemo u tom trenutku znati pravo, jasno i nedvosmisleno utvrđeno činjenično stanje. Ovako sada, u svakom od ovih šest postupaka, uključujući i krivični, imamo različite odluke u smislu toga koliko puta je bio streljan, da li je bio obučavan od strane oca ili nije, i razne druge detalje koji se možda čine nebitnim, ali su zapravo vrlo, vrlo ključni i odlučujući za utvrđivanje odgovornosti roditelja – rekla je Marina Ivelja za Hype TV.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.