Mala Gospojina svečano proslavljena u Zaječaru

Mala Gospojina, slava Sabornog hrama Rođenja Presvete Bogorodice i grada Zaječara, toržestveno je proslavljena evharistijskim sabranjem u nedelju, 21. septembra 2025. godine.

Svetu arhijerejsku Liturgiju služio je Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki g. Ilarion kome su sasluživali protojerej-stavrofor Igor Ivković, protojereji Tomislav Stanković, Zoran Golubović i Radoje Mijović, protonamesnici Marko Radosavljević i Draga Blindžov, arhiđakon Ilija i đakon Uroš Pamučar.

Pojao je crkveni hora, a pred početak svete službe vladika je u čin čteca rukoproizveo g. Nikolu Jovanovića, člana CO Zaječar.

Među brojnim vernicima Liturgiji su prisustvovali i predstavnici gradskih institucija, a ovogodišnji kolačar slave bio je g. Vujadin Milošević, direktor Narodnog muzeja Zaječar.

U prazničnoj besedi, Visokopreosvećeni Mitropolit pozdravio je sve prisutne vernike čestitajući im današnji praznik.

Vladika je izrazio nadu da će molitve Presvete Bogorodice doneti mir, radost, slogu i svaki blagoslov od Gospoda, a potom je vernicima govorio o Njenom blagočestivom životu koji je provela u čistoti, vrlini i neprestanim molitvama.

Za kraj, poručio je sabranom narodu da svaki hrišćanin treba da bude osnažen i ohrabren činjenicom da ima Presvetu Bogomajku kao zaštitnicu i zastupnici pred prestolom Gospodnjim.

Nakon svete Liturgije vladika je blagoslovio slavske darove, a potom poveo vernike u litiju oko hrama.

Zajecaronline/Eparhija timočka/ N.B.

