Majdanpek proslavio Dan rudara uz sjajnu atmosferu

10.08.2025.
Majdanpek je 6. avgusta bio u znaku praznične atmosfere povodom Dana rudara, koji je organizovao lokalni ogranak kompanije Srbija Ziđin Koper.
U centru grada otvorena je izložba fotografija Milana Klčeskog „Rudarska dolina – snaga i tišina“, koja je privukla brojne posetioce i autentično dočarala rudarski život.

Najmlađi su uživali u programu Haos animatora, uz nastup džinova na štulama, disko robota visokog tri metra i atraktivan pirotehnički šou.

U večernjim satima publiku su zabavljali di-džejevi i popularni Amadeus bend, a koncert je završen spektakularnim vatrometom.

RBM je i ove godine obezbedio hranu i piće za sve prisutne, a kao uspomenu podeljene su majice.

Zajecaronline/facebook/szcbor/N.B.

