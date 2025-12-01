LUKAS JE ZA DŽABE PEVAO DODIKU NA JEDNOM SKUPU! Isplivala prava istina, stajali na bini RAME UZ RAME! (VIDEO)

LUKAS JE ZA DŽABE PEVAO DODIKU NA JEDNOM SKUPU!

Nije Aca Lukas slučajno istakao da je Milorad Dodik tražio njegovu podršku više puta.

Na društvenoj mreži Tiktok se pojavio snimak sa jednog Lukasovog koncerta, kada je na binu izašao i Dodik.

LUKAS JE ZA DŽABE PEVAO DODIKU NA JEDNOM SKUPU!

Aca Lukas mu je tada pevao za džabe. Dodik i Lukas, rame uz rame, na završnom skupu SNSD-a u Banjaluci, počinje opis videa.

#balkanmusic #fyp ♬ original sound – Dijasporac Magazin @dijasporac_magazin Pravo razapinjanje od javnosti je doživio Aca Lukas nakon fotografije sa Naserom Orićem. Lukas je rekao da nije ni znao ko je s njim na slici, jer se te noći za stolom smjenjivalo mnogo ljudi i da se te noći sa mnogo ljudi slikao. Fotografija je, inače, nastala u jednom sarajevskom restoranu, a na fotografiji sa pomenutim dvojcem je bio i Šerif Konjević. Da stvar po Lukasa bude gora, Milorad Dodik je najavio da je Lukas izgubio kredibilitet za buduće nastupe u Republici Srpskoj, a ubrzo nakon toga, otkazan mu je nastup na Jahorini gdje je Lukas trebao otvoriti zimsku sezonu. #balkantiktok



Na završnom skupu uoči izbora 2022. su izveli hit „Ne može nam niko ništa“. Prema podacima CIK-a, Aca Lukas je tada pevao besplatno.

Podsetimo, sve je počelo posle Lukasove zajedničke fotografije sa Naserom Orićem.Dodik je istakao da je Aca Lukas „duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem“.

Aca je razapet od strane nekih medija, a Dodik mu je zabranio nastup u Republici Srpskoj.

U Lukasovu zaštitu stao je sam Orić, koji je potvrdio da je zamolio Acu za fotografiju.

Podsetimo, čelnik Hype produkcije oglasio se ovim povodom.

„I nemoj da te ja podsećam kakve ti sve veze imaš sa Naserom Orićem. Nadam se da smo se razumeli a pojasniću ti ako treba i ovih dana dalje. Ovi iz Jahorine iz Olimpijskog centra što glume mangupe pa daju saopštenja zato što ih pozove predsednik jedne političke partije i lažni predsednik entiteta Republika Srpska. Prvo, vi ste nas zvali, ne mi vas. Vi ste tražili da Aca nastupa na Jahorini, a ne mi. Što se nas tiče ne moramo da nastupamo. Ali sigurno ne na ovakav način nećete da otkazujete nastupe, a da nas ne pitate jer ćete za to da popijete tužbe zato što ste reklamirali Acu Lukasa bez potrebnih ovlašćenja„“, jasan je bio Mirković.

Detaljnije putem narednog videa: