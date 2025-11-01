Liturgija u manastiru Manastirica

U petak 31. oktobra 2025, kada Crkva proslavlja Svetog apostola i jevanđelista Luku i Svetog Petra Cetinjskog, Visokopreosvećeni Mitropolit timočki g. Ilarion služio je Liturgiju u manastiru Manastirica.

Sasluživali su mu arhimandrit Kozma, arhiđakon Ilija i jerođakon Marko.

Posle zaamvone molitve vladika je blagosiljao slavske darove koje je za svoju krsnu slavu – Svetog Luku proneo jerođakon Marko.

Zajecaronline/Eparhija timočka/ N.B.

