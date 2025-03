LICEMERKE, KOGA VI ŽALITE? Mirković raskrinkava ekipu: “PRVO SU DRŽALE GOVOR NA KOMEMORACIJI, A ONDA NA NASTUPU SKAKUTALE PO BINAMA”

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković nema nikakvu zadršku da govori o ljudima koji se foliraju u javnosti.

Zbog ovoga, mnogi mu skidaju kapu, a on je sada putem TikToka govorio o situaciji posle sahrane Saše Popovića. Realno je opisao kako su se ovih dana ponašale Ceca Ražnatović, Lepa Brena, ali i Marija Šerifović.

“‘Ajmo sada da malo analiziramo sve ono što se prethodne nedelje. Naime, čovek je preminuo, desila se komemoracija. Sahrana u četvrtak, pa padanje u nesvest tamo, dolaženje u bluzama koje se provide od strane tih istih, da nazovemo, vedeta njegovih. To su njegove lažne vedete. Jer srpska maćeha je njegova, možda prijateljica i tako dalje. Inače, nije je on lansirao u svet, svi znamo ko je. Umesto da se seti da vrati ogrlicu ili ogrlice koje su skidane sa prerezanih vratova, da vrati porodicama od kojih su otete. One sve vreme morališu nešto..”, započeo je prvi čovek Hype-a koji je upoznat sa ovom tematikom.

Potom se dotakao i Marije Šerifović, koja je održala licemerni govor na komemoraciji Popoviću.

“Ona drži govor, zato i kažem da je licemerna. Govor je držala kao da je poznavala čoveka ili ne znam kakvu je karijeru napravio i tako dalje. To su sve licemerne i jadne stvari. I oni žive u lažnim svojim, pre svega, životima. U svojim bahanalijama, neartikulisanim pričama. Jer sve ono što su radili je nenormalno i nemoralno. Oni to odlično znaju da ja to znam. Znate i vi mnoge stvari, ali ja znam detalje”, nastavio je Saša.

“ČOVEK JE BIO MEGAPREVARANT”

Prokomentarisao je i potez sve tri pevačice koje su imale koncerte nedugo posle sahrane Popovića.

“Umesto da 24 sata odlože svoj nastup za sledeći vikend, one su brže-bolje pohrlile – ova u Stožice, ova u Zagreb. Treća u Aranđelovac, da održe nastupe. Prvo su držale govore na komemoraciji, a onda su držale nastupe. Sve srećne skakućući po binama. I onda mi pričate o tome da su one njega volele. Za razliku od njih, ja nisam licemer. Ne mogu o pokojniku sve najlepše, za razliku od njih. Jer je čovek bio megaprevarant. Imam svoj stav o svakom čoveku i nikada neću reći o pokojniku sve najlepše. Možete i vi imati stav o meni, ja tu neću reći ništa”, rekao je Mirković i dodao da je poštenije i iskrenije to što govori istinu. Nego da priča iza leđa poput nekih.

Saša, koji je i muzički producent, dotakao se i ostalih pevača iz Granda.

“Tako su navikli da rade ovi iz takozvanih produkcija. Zašto nije neko od njegovih pevača koje je tolike izmislio. Zbog čega nisu otkazali nastup? Nego ispoštovali svog direktora. Mrzeli su ga više nego bilo koga na svetu“, rekao je Mirković dodavši da ne treba ubijati glasnika koji glasno govori.

“Počnite stvarno da razmišljate o onome što se stvarno valja iza brega. Tamo je Sodoma i Gomora, i mnoge druge stvari koje se dešavaju iz te dve kuće. Koje se zovu Pink i Grand. Zapitajte se od koga pravite tolike zvezde. Nemojte da bude posle da nisam rekao”, zaključio je Mirković.

