“LAŽNA OBRVO, VREME JE DA ZAVRŠIŠ IZA REŠETAKA” Mirković zbog Babića apeluje na sve državne organe: “Ovo je podrivanje ustavnog poretka i države Srbije”

Direktor i vlasnik Hype televizije, Saša Mirković, putem Tiktoka je opisao mutne radnje Branka Babića, lažnog kralja obrva i lažnog milionera.

Mirković se pohvalio time da njegove obrve nisu lažne, a onda je “razobličio” Babića.

“I evo, kao što sam obećao, nisu lažne obrve. Mi se ne bavimo prevarama kao ovaj prevarant iz, kako beše, Odžaka. U stvari, kad malo vratimo unazad celu priču, to je čovek koji je, kako je i on sam rekao, krenuo da finansira proteste u Srbiji. Pa ja pitam je li tužilaštvo sa njim napravilo razgovor. Jer je to podrivanje ustavnog poretka i podrivanje države Srbije, kao i svega i svačega. Na kraju krajeva, mešanje, možda, uz neku stranu obaveštajnu službu ili druge stvari, u sistem Srbije.

Koliko znam, to se desilo nakon što se desio nesrećni slučaj pada nadstrešnice. Kad su mnogi tražili pravdu i u pravu su što se toga tiče. Treba da odgovaraju svi koji su u tome učestvovali. Ali odakle pravo takvom jednom čoveku. A posebno ako se zna da je mnogo puta išao na razna kanabeta ne bi li nešto u politici uradili. U stvari, on je jedan promašen slučaj. Neko mu je dao novac za to, tako ja to vidim. Počeo je to da finansira”, započeo je Mirković.

“U trenutku kad je bio provaljen, sa svih strana, on onda okreće priču i počinje da se dodvorava rukovodstvu. Opet preko čudnih ljudi. Zamislite, na kraju, završava na Pinku, uz objašnjenje da je neki njegov prijatelj. Koga ne ceni puno, a do juče su bili prijatelji, pucao na nekog. Uznemirava celu javnost, kako Srbije, tako i regiona. I ceo jedan dan poziva ljude na bratoubilački rat”, nastavio je.

Potom se čelnik Hype-a direktno obratio Babiću.

“E, druže, lažna obrvo, vreme je da završiš iza rešetaka. I vreme je da se Srbija smiri od takvih budaletina kao što si ti. Znači, tužilaštvo pod hitno da reaguje. Da ga privede pod hitno na razgovor. Da mu se odredi pritvor, jer je on podrivao i sistem države. Ovog puta apelujem na sve državne organe, pa i predsednika da razmisle dobro da li treba dopustiti ovakvim šarlatanima. Koji su do juče huškali narod na proteste, a danas kao brane vlast od tih istih protesta. Ili od gnevnog naroda koji traži pravdu. Da li treba da im daju medijski prostor ili treba da ih drže iza rešetaka? Ja mislim da su se stekli uslovi, zbog ovog uznemiravanja javnosti. Zbog pozivanja na rat i bratoubilački rat u Srbiji”, istaknuto je.

“I zbog ugrožavanja sigurnosti mnogih ljudi. Da se steknu uslovi da ova lažna obrva koja ima sve lažno u životu bude privedena i zaključana da ne bi više nanosila štetu nikome. Hoću da kažem da moje obrve će raditi onaj ko zna da radi, a to je moj brica. A, vama, dame, preporučujem da se okrenete mom komšiji, Adamu Adaktaru. Koji to radi profesionalno, a ne ovim prevarantima iz Odžaka”, zaključio je Mirković.

Video pogledajte na sredini teksta.

Zajecaronline V.M.