ČETVRTINA ZAGREBAČKE ARENE VEĆ RASPRODATA! Enorman uspeh koncertne turneje Miroslava Ilića: Saša Mirković najavio SPEKTAKL koji će se PAMTITI!

Vlasnik i direktor Hype Produkcije, Saša Mirković, objavio je na svom tiktoku obaveštenje o velikom uspehu koji beleži Miroslav Ilić sa prodajom karata za Zagrebačku arenu.

Naime, kako je Saša istakao četvrtina arene je prodata u rekordnom roku, a Miroslav i cela Hype Produkcija će se potruditi da se svi gosti vrate zadovoljni svojim kućama nakon spektakularnog koncerta

-Hvala puno Zagrebačkoj publici za poverenje koje ste pružili za koncert Miroslava Ilića. U ovom trenutku, sad dok vam ovo saopštavam prodato 3200 i nešto karata za koncert koji je zakazan za 18.oktobar 2025. godine u Zagrebačkoj areni. Ja sam siguran da ćemo se svi mi potruditi na čelu sa Miroslavom da odete svi zadovoljni kući i možda dođete i neki drugi put ili neku drugu arenu ako budemo zakazivali još neku jer je ova već četvrtinu prodata. Hvala vam puno -objavio je Saša.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

Zajecaronline.com / N.Š.