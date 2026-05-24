U Magrebu niče najveći stadion na svetu i čudo je arhitekture (VIDEO)

U Magrebu niče najveći stadion na svetu!

Maroko nastavlja s jednim od najambicioznijih sportskih projekata u istoriji, jer se u zemlji gradi stadion koji bi mogao da promeni globalnu fudbalsku mapu.

Reč je o Grand stadionu „Hasan II“, projektu koji se već sada opisuje kao najimpresivniji fudbalski stadion u izgradnji na svetu.

Objekat se gradi u blizini Kazablanke u području El Mansourija, na lokaciji udaljenoj oko 40 kilometara od velikog gradskog centra.

Prema planu, stadion će imati kapacitet od oko 115.000 mesta, čime će postati najveći stadion na planeti namenjen isključivo fudbalu.

Ovaj projekat deo je priprema za Svetsko prvenstvo 2030. godine, koji će zajednički organizovati Maroko, Španija i Portugal. Planirano je da stadion bude završen pre početka turnira, a radovi bi trebalo da budu okončani već do 2028.

Vrednost 460 miliona evra

🇲🇦🔜🏟️ The world’s largest football-specific stadium is under construction in Morocco. Stade Hassan II in Benslimane (near Casablanca) will have a 115,000 capacity. Flagship venue for the 2030 FIFA World Cup and strong candidate to host the final. 🏆 pic.twitter.com/viBAukIwvB — World Stadiums ⌘ (@Worldstadium_EN) May 20, 2026

Procenjena vrijednost izgradnje iznosi oko 460 miliona evra, što ga svrstava među najveće sportske investicije u regionu. Ono što dodatno privlači pažnju jeste činjenica da će novi stadion nadmašiti neke od najpoznatijih svetskih arena poput Kamp Noua, Vemblija i Santijago Bernabeua.

Arhitektonski koncept inspirisan je tradicionalnim marokanskim šatorima, koji se koriste tokom velikih kulturnih okupljanja. Dizajn uključuje veliki poluprozirni krov koji će propuštati prirodnu svetlost, ali istovremeno praviti hlad i ugodniju atmosferu za gledaoce.

Ideja projektanata je da stadion ne bude samo sportski objekat, već i prostor koji spaja kulturu, tradiciju i modernu arhitekturu. Oko glavne strukture planirani su vrtovi, pomoćni tereni, prostori za posetioce i zabavne zone koje će kompletnom kompleksu dati turistički karakter.

Uspeh na Mundijalu 2022.

Na taj način stadion bi trebalo da postane jedan od ključnih sportskih i turističkih centara u severnoj Africi.

Marokanske vlasti ovaj projekat vide kao simbol nove ere sporta u zemlji, posebno nakon velikog uspeha reprezentacije na Mundijalu 2022.

Tada je Maroko postao prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala Svetskog prvenstva, što je dodatno podiglo ambicije i ulaganja u fudbalsku infrastrukturu.

zajecaronline/sport.org/J.V.

