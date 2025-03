SAHRANJEN VUKAŠIN CRNČEVIĆ ! Njegovi drugari pustili 19 belih balona u nebo, potresne scene u Zmajevu

U trenutku pokopa Vukašinovi drugari pustili su 19 belih balona i primerenim rečima se oprostili od svog vršnjaka.

Sahrani su prisustvovaki bivši gradonačelnik Novog Sada Mulan Đurić, gradonačelnik Žarko Mićin i predsednik opštine Vrbas Milan Glušac.

SAHRANJEN VUKAŠIN CRNČEVIĆ!

Na početku povorke kolonu su činili Vukašinovi vršnjaci u belim kosuljama noseći cvece.

U pratnji pet sveštenika, uz neutešne roditelje, rodbinu i prijatelje Vukašina su na večni počinak ispratili mnogobrojni sugrađani.

Vukašin Crnčević koji je teško povređen u nesreći u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra u Novom Sadu, preminuo je u petak na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

Zajecaronline.com N.Š.