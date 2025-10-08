Košarkaši Partizana dočekuju Olimpijakos u Beču!

Meč 22. kola Evrolige između košarkaša Partizana i Olimpijakosa biće odigran 14. januara naredne godine u Beču, objavio je predsednik “crno-belih” Ostoja Mijailović na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Košarkaši Partizana će duel sa Olimpijakos morati da odigraju van prestonice Srbije, pošto se u to vreme u Beogradskoj areni igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu.

“Na današnjem sastanku sa gospodinom Peterom Hakerom, gradskim sekretarom za socijalna pitanja, javno zdravlje i sport Grada Beča, potvrđeno je da će Partizan praktično dovesti Evroligu u prestonicu Austrije! Utakmica Partizan – Olimpijakos, igraće se 14. januara u Beču, uz veliku podršku lokalnih vlasti! Radujemo se susretu sa našim ljudima iz Austrije i okolnih zemalja, radujemo se zajedničkom dočeku pravoslavne Nove godine, i sigurni smo da će Beč biti pravi domaći teren za naš tim”, napisao je Mijailović.

Kapacitet Bečke gradske hale iznosi 16.000 mesta.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

