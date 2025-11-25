Izdvajamo Sport Vesti

Košarkaš Luka Mitrović potpisao ugovor sa CSKA!

25.11.2025.
foto:Pixabay

Košarkaš Luka Mitrović potpisao ugovor sa CSKA!

Srpski košarkaš Luka Mitrović potpisao je ugovor sa CSKA do kraja sezone, saopštio je danas klub iz Moskve.

Mitrović (32) je prošle sezone u Evroligi za ekipu Crvene zvezde odigrao 25 utakmica, a prosečno je beležio 5,6 poena, 2,9 skokova i jednu asistenciju po meču.

On je pored Crvene zvezde igrao za Budućnost, Hapoel Jerusalim, Manresu, Mursiju, Brose Bamberg i Hemofarm.

“Srećan sam što sam deo tako sjajnog tima kao što je CSKA. Znam gde sam stigao, koje su mi ambicije i koji su mi ciljevi za sezonu. Učiniću sve da pomognem timu da ostvari te ciljeve”, rekao je Mitrović, preneo je zvanični sajt kluba.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar