Košarkaš Luka Mitrović potpisao ugovor sa CSKA!

Srpski košarkaš Luka Mitrović potpisao je ugovor sa CSKA do kraja sezone, saopštio je danas klub iz Moskve.

Mitrović (32) je prošle sezone u Evroligi za ekipu Crvene zvezde odigrao 25 utakmica, a prosečno je beležio 5,6 poena, 2,9 skokova i jednu asistenciju po meču.

On je pored Crvene zvezde igrao za Budućnost, Hapoel Jerusalim, Manresu, Mursiju, Brose Bamberg i Hemofarm.

“Srećan sam što sam deo tako sjajnog tima kao što je CSKA. Znam gde sam stigao, koje su mi ambicije i koji su mi ciljevi za sezonu. Učiniću sve da pomognem timu da ostvari te ciljeve”, rekao je Mitrović, preneo je zvanični sajt kluba.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

