Kladovo u znaku književnosti: Branko Stevanović stiže u goste

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo ugostiće istaknutog dečjeg pisca, pesnika i urednika Branka Stevanovića, 15. i 16. aprila 2026. godine.

Prvog dana (15. aprila), u okviru rada pokretne biblioteke – bibliobusa, pisac će posetiti naselja Tekiju i Novi Sip, gde će se družiti sa decom kroz pažljivo osmišljen program „5+ za bibliobus!“, donoseći radost čitanja i knjige najmlađima.

Drugog dana (16. aprila), Branko Stevanović će se družiti sa učenicima Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Kladovu, kroz poetsko-edukativni program „Blago nama sa pesmama“, koji na kreativan i duhovit način približava svet književnosti deci.

O AUTORU

Branko Stevanović (1966) jedan je od najznačajnijih savremenih autora za decu. Njegovo stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i popularnu nauku, a zastupljen je u brojnim antologijama, udžbenicima i školskoj lektiri. Autor je velikog broja knjiga za decu i mlade, a njegov rad nagrađen je najprestižnijim priznanjima u oblasti književnosti za decu, među kojima se izdvajaju nagrada „Neven“, „Dečja knjiga godine“ Beogradskog sajma knjiga i nagrada Zmajevih dečjih igara za izuzetan doprinos savremenom izrazu u književnosti za decu.

Stevanović je zadnji put gostovao u Kladovu 2016. godine i veoma se radujemo novom susretu.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!