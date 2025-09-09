Kladovo: Rukomet se vraća!

Posle jednogodišnje pauze rukometašice i rukometaši Đerdapa realizuju pripreme za novu sezonu u Prvoj i Drugoj ligi Srbije.

Pošto status sportske hale „Jezero“ još uvek nije rešen, treninzi se održavaju na otvorenom u Gradskom parku.

Ukoliko se problem sa halom koja je izgrađena sredstvima samodoprinosa građana opštine Kladovo uskoro ne reši otvara se i pitanje gde će se igrati utakmice u terminima kada klubovi budu domaćini.

Kako TV Kladovo saznaje u igri su dve opcije.

Prva je da se dok vreme to dozvoljava mečevi održavaju na otvorenom u tvrđavi „Fetislam “ , dok je druga opcija ta da se sve utakmice igraju na gostujućim terenima. Za obe varijante potrebna je saglasnost gostujućih klubova.

Zajecaronline/tvkladovo/N.B.

