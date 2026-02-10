KARTE ZA KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU U PRODAJI! Dođite da zajedno budemo DEO NEZABORAVNIH TRENUTAKA!

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere, a Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć, samo su delić onoga što publiku očekuje.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima, kao što su: „Od izvora dva putića“, „Srce je moje violina“, „Čaj za dvoje“, „Naslednica“…

Zabeležite datum 16. aprila 2026. godine, Sava Centar! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Zajecaronline/Hypetv.rs

