KAKO DA VAM LALE DUŽE TRAJU? Evo rešenja

Tulipani su jedni od najlepših prolećnih cvetova, ali njihova lepota u vazi često kratko traje. Već posle nekoliko dana počinju da gube čvrstinu, savijaju se i gube svoj prepoznatljiv izgled.

Iako postoji mnogo trikova koji obećavaju da će produžiti njihovu svežinu, mnogi od njih u praksi ne daju rezultate. Zato je jedna stručnjakinja za baštovanstvo odlučila da testira najpopularnije metode i vidi šta zaista funkcioniše.

U eksperimentu su korišćene četiri metode:

obična voda (kao kontrola) dodavanje novčića mala količina alkohola probadanje stabljike iglom

Cilj je bio da se utvrdi koja metoda najduže održava tulipane svežim i uspravnim.

Najbolji trik

Rezultati su pokazali da je probadanje stabljike iglom najefikasnija metoda.

Ovaj postupak omogućava bolju cirkulaciju vazduha u stabljici, smanjuje stvaranje vazdušnih džepova i pomaže biljci da bolje upija vodu. Zahvaljujući tome, tulipani duže ostaju čvrsti i uspravni.

Šta se pokazalo neuspešnim?

Dodavanje novčića imalo je samo blag efekat, dok se alkohol pokazao kao najlošije rešenje – cvetovi su brže propadali.

Jednostavne metode često daju bolje rezultate od raznih dodataka u vodi. Ako želite da vam tulipani traju duže, ključ je u pravilnom tretmanu stabljike, a ne u „tajnim sastojcima“.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!