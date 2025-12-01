Juventus se oglasio — stanje Dušana Vlahovića ozbiljnije nego što se mislilo

Fudbaler Juventusa i reprezentativac Srbije Dušan Vlahović odsustvovaće najmanje tri meseca van terena zbog povrede, prenela je danas Gazeta delo Sport.

Vlahović se povredio pre dva dana na meču 13. kola Serije A između Juventusa i Kaljarija (2:1). On je zbog povrede morao da bude zamenjen u 31. minutu.

Juventus se oglasio

“Vlahović je zbog povrede mišića na meču protiv Kaljarija jutros podvrgnut lekarskim pregledima. Testovi su otkrili tešku rupturu na spoju mišića i tetive levog mišića aduktora longusa. Biće neophodne dodatne medicinske konsultacije kako bi se utvrdio najprikladniji način lečenja”, naveo je Juventus u saopštenju, ali nije objavio koliko će srpski fudbaler biti van terena.

Međutim, italijanski mediji navode da će napadač Juventusa odsustvovati najmanje tri meseca van terena pošto se radi o ozbiljnoj povredi.

Vlahović (25) je ove sezone odigrao 17 utakmica u svim takmičenjima i postigao je šest golova.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!