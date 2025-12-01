Juventus se oglasio — stanje Dušana Vlahovića ozbiljnije nego što se mislilo
Fudbaler Juventusa i reprezentativac Srbije Dušan Vlahović odsustvovaće najmanje tri meseca van terena zbog povrede, prenela je danas Gazeta delo Sport.
Vlahović se povredio pre dva dana na meču 13. kola Serije A između Juventusa i Kaljarija (2:1). On je zbog povrede morao da bude zamenjen u 31. minutu.
Juventus se oglasio
“Vlahović je zbog povrede mišića na meču protiv Kaljarija jutros podvrgnut lekarskim pregledima. Testovi su otkrili tešku rupturu na spoju mišića i tetive levog mišića aduktora longusa. Biće neophodne dodatne medicinske konsultacije kako bi se utvrdio najprikladniji način lečenja”, naveo je Juventus u saopštenju, ali nije objavio koliko će srpski fudbaler biti van terena.
Međutim, italijanski mediji navode da će napadač Juventusa odsustvovati najmanje tri meseca van terena pošto se radi o ozbiljnoj povredi.
Vlahović (25) je ove sezone odigrao 17 utakmica u svim takmičenjima i postigao je šest golova.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
HYPE ZA KOČANE!
„Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.
Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.
Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!
ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!
Dodaj komentar