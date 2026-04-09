Još jedan poraz Delfina: Put ka Svetskom kupu sve neizvesniji

09.04.2026.
FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIÆ/ bs

Vaterpolo reprezentacija Srbije, nažalost je nastavila sa porazima u grčkom Aleksandropoliju.

Posle poraza u prvoj fazi, od Grčke i Mađarske, usledio je meč druge faze.

I od ekipe selektora Uroša Stevanovića bolji su bili Amerikanci, rezultatom 14:12 u prvom meču druge faze kvalifikacija za Svetski kup u Sidneju.

Najefikasniji u redovima Srbije bili su Vasilije Martinović i Luka Gladović sa po tri gola, po dva su postigli Nikola Lukić i Dušan Trtović, a po jedan Strahinja Krstić i Marko Dimitrijević.

Situacija za Srbiju nije povoljna, pošto će samo pobednik izboriti plasman na završni turnir.

Delfini će do kraja druge faze odigrati igra još dva meča – sa Holandijom, u subotu od 14.30 sati, a potom i protiv Hrvatske, u nedelju od 8.00.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

