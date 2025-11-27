JEDNO LICE NASTRADALO U POŽARU U ZAJEČARU Uhapšena žena koja je nelegalno pružala smeštaj starijim osobama u svom domu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. G. (1977) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.

HAPŠENJE U ZAJEČARU

Ona se sumnjiči da je u prethodnom periodu pružala usluge smeštaja i nege starijim osobama u svojoj kući, za šta nije imala odgovarajuće dozvole.

JEDNO LICE NASTRADALO U POŽARU U ZAJEČARU

U ovom objektu, juče oko 17 sati, došlo je do požara, jedna osoba je nastradala, pet je prevezeno u Zdravstveni centar Zaječar, dok je dve zbrinuo Centar za socijalni rad.

Požar su ugasili pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru.

M. G. je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Zaječaru, određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena tužilaštvu.

Zajecaronline/ PU u Zaječaru/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.