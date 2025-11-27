JEDNO LICE NASTRADALO U POŽARU U ZAJEČARU Uhapšena žena koja je nelegalno pružala smeštaj starijim osobama u svom domu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su M. G. (1977) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.
HAPŠENJE U ZAJEČARU
Ona se sumnjiči da je u prethodnom periodu pružala usluge smeštaja i nege starijim osobama u svojoj kući, za šta nije imala odgovarajuće dozvole.
JEDNO LICE NASTRADALO U POŽARU U ZAJEČARU
U ovom objektu, juče oko 17 sati, došlo je do požara, jedna osoba je nastradala, pet je prevezeno u Zdravstveni centar Zaječar, dok je dve zbrinuo Centar za socijalni rad.
Požar su ugasili pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru.
M. G. je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Zaječaru, određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena tužilaštvu.
Zajecaronline/ PU u Zaječaru/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar