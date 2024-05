Ivošević: Nikako ne otvarajte linkove u porukama nepoznatih pošiljaoca!

Stručnjak za sajber bezbednost, Mikica Ivošević upozorio je danas sve korisnike društvenih mreža da pažljivo pristupaju nepoznatim porukama. On je upozorio korisnike da ne otvaraju linkove u SMS porukama u kojima se navodi da mogu lako zaraditi novac na dnevnom nivou. Kako navodi, reč je o prevarama. Dodao je da su na meti hakerskih napadača često i kompanije od kojih se traže milionski iznosi.

Ivošević je istakao da je problem sa otvaranjem linkova nepoznatog porekla učestao, a da se takve poruke često šalju putem elektronske pošte ili putem SMS poruka na telefonu što, iako može delovati sigurno, vodi ka stranicama na interentu koje je napravio napadač, a sve u cilju pristupa i prikupljanja ličnih informacija korisnika ili pristupa njihovom novcu.

“Ljudi misle da će im stići SMS kod kada se plaća nešto sa kartice. Napadači tačno znaju servise sa kojih mogu da naruče, gde nije potrebna OTP verifikacija, odnosno neće stići nama SMS koji je potreban da bi se izvršila transakcija. Napadači koriste različite poslovne modele kako bi preuzeli slike ili snimke, pa ucenjivali korisnike u cilju iznude novca”, rekao je Ivošević u emisiji “Uranak”, na televiziji “K1”.

Prema njegovim rečima, sve su učestaliji i napadi na firme, zbog čega Ivošević napominje da je neophodno da za svaki uređaj korisnici imaju instaliran antivirus.

“Hakeri zaključavaju podatke firmi i zatim ih ucenjuju. Traže određenu sumu novca kako bi podaci ostali tajni, uz pretnju da će inače biti objavljeni. Ovo može praktično paralisati rad firme sve dok se ne plati traženi iznos. Otišlo je tako daleko da su formirani karteli koji se bave ovakvim aktivnostima. To dovodi do ogromnih gubitaka. Neke grupe su čak postigle prihode od preko milijardu dolara kroz ucene”, napominje on.

ZaječarOnline/Tanjug.rs/O.B.