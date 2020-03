Istražujemo: Zašto su meštani Salaša danima bez vode?

Predrag Stanisavljević, meštatnin Salaša samo je jedan od mnogobrojnih koji se redakciji portala „Zaječar online“ obratio sa molbom da istražimo zašto već pet dana mnoga domaćinstva u pomenutom selu nemaju vodu.

„Vec pet dana smo bez kapi vode! Stanje je alarmantno, jer vode nema ni za najosnovnije potrebe! Na nedavno odrzanom sastanku, dogovoreno je da će biti restrikcija vode do daljnjeg, zbog malog dotoka vode u rezervoaru. Rečeno je da će puštati od 6h do 11h prepodne, a u večernjim časovima od 18h do 23h. Glavni deo sela i pojedine ulice u tom periodu imaju vode, dok građani drugog reda čekaju bolje dane“, žali se Stanisavljević.