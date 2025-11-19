Isplate počinju sutra: Proverite da li ste među onima koji dobijaju novac

Iz Banke Poštanska štedionica naveli su da su sve isplate za oktobar 2025. godine.

Isplata roditeljskog i dečjeg dodatka, kao i ostalih socijalnih davanja za oktobar 2025. godine, najavljena je za četvrtak, 20. novembar.Istoga dana isplaćivaće se i naknada za negu i pomoć drugog lica, kao i novčana socijalna pomoć, naveli su iz Banke Poštanska štedionica.

Pravo na ova davanja imaju porodice i lica koja ispunjavaju uslove prema važećim propisima o socijalnoj zaštiti i porodičnim dodatcima.

Isplate počinju sutra

Korisnici će sredstva moći da podignu na šalterima Poštanske štedionice ili putem svojih platnih računa, u skladu sa uobičajenim procedurama.

Iz Banke Poštanska štedionica podsećaju građane da planiraju podizanje sredstava na vreme, kako bi se izbegle eventualne gužve u filijalama.

Zajecaronline/Srbija Danas/N.B.

