Isplata pomoći počinje sutra: Evo ko ima pravo da konkuriše!

Od sutra je na raspolaganju dodatnih 375 miliona dinara za kupovinu seoskih kuća širom Srbije, uz povećanje maksimalnog iznosa po kući na 1,5 miliona dinara.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, za šta je u ovom trenutku opredeljeno 375 miliona dinara.

Novina ovogodišnjeg konkursa je povećanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, čime se mladim pojedincima i porodicama omogućava veći izbor kuća i bolji uslovi za život na selu.

Pravo učešća imaju punoletni državljani Srbije koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu.

Na konkurs mogu da se prijave pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici koji žele da svoj dom stvore u nekom od sela širom Srbije.

Podnosioci prijave sami pronalaze seosku kuću sa okućnicom u bilo kom selu u Srbiji, nakon čega se obraćaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi i sa njom nastavljaju proceduru prijave.

Program traje već pet godina i, prema podacima ministarstva, dao je značajne rezultate. Do sada je dodeljeno 4.000 seoskih kuća, u koje se uselilo 17.100 ljudi, među kojima je veliki broj dece.

Na taj način oživela su mnoga sela širom Srbije, a pojedina su dobila i više od stotinu novih stanovnika u nekada napuštenim kućama.

Rok za prijavu

Javni konkurs otvoren je do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine.

Sve informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na sajtu Ministarstva za brigu o selu.

Zajecaronline.com/Alo.rs/ N.B.

