Ipak, prema pisanju Denija Hola, novinara koji prati Šefild Junajted, jako su male šanse da se taj transfer realizuje do kraja prelaznog roka.

HOĆE LI ZVEZDA OSTATI BEZ JEDNOG OD KLJUČNIH FUDBALERA?

Navodi da su u klubu upoznati sa Seolom, ali da za sada ne razmišljaju o njemu. Ističe da gledaju pojačanja na drugim mestima i defanzivac Zvezde za sada nije primarna opcija.

Seol je u redove prvaka Srbije stitgao prošle godine iz Ulsana za 1.500.000 evra, Ima otkupnu klauzulu u iznosu od 5.000.000 evropskih novčanica, pa ostaje da se vidi hoće li ona biti aktivirana.