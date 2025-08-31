HOĆE LI ZVEZDA OSTATI BEZ JEDNOG OD KLJUČNIH FUDBALERA?
Spekulisalo se da bi reprezentativac Južne Koreje,Jung Vu Seol, mogao da napusti “Marakanu” i karijeru nastavi u Engleskoj.
Ipak, prema pisanju Denija Hola, novinara koji prati Šefild Junajted, jako su male šanse da se taj transfer realizuje do kraja prelaznog roka.
Navodi da su u klubu upoznati sa Seolom, ali da za sada ne razmišljaju o njemu. Ističe da gledaju pojačanja na drugim mestima i defanzivac Zvezde za sada nije primarna opcija.
Seol je u redove prvaka Srbije stitgao prošle godine iz Ulsana za 1.500.000 evra, Ima otkupnu klauzulu u iznosu od 5.000.000 evropskih novčanica, pa ostaje da se vidi hoće li ona biti aktivirana.
