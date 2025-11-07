Hladan i kišovit vikend u Zaječaru

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i vetrom slabim i umerenim, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jakim istočnim i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od tri do devet stepeni, a najviša od devet do 14, dok se uveče očekuje postepeni prestanak padavina.

Sutra u Zaječaru prepodne oblačno, povremeno sa slabom kišom, popodne oblačno, sa kišom. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 9° C, maksimalna dnevna 12° C.

U nedelju se u Zaječaru očekuje magla. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 11° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 15. novembra, u nedelju i ponedeljak biće pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak se očekuje delimično razvedravanje, a sasvim slaba kiša moguća je još ponegde na istoku i jugu.

Od srede će biti suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju perioda i malo toplije.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

