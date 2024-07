Hedli fond podržao projekat „Window to the Past: Industrial Heritage of Zaječar”

Foto: Headley SEE Cultural Heritage Fund/printscreen

Objavljujeni su rezultat prvog poziva u okviru Fonda Hedli za kulturno nasleđe Jugoistočne Evrope za 2024. godinu.

Hedli fond za kulturno nasleđe Jugoistočne Evrope između ostalog podržava projekte i aktivnosti koje doprinose podizanju svesti o pitanjima kulturnog nasleđa, uključujući značaj njegove zaštite, očuvanja, poboljšanje zakonskih okvira

Od podnetih 46 prijava iz muzeja, biblioteka, arhiva i nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope, 40 je uzeto u razmatranje u skladu sa kriterijumima poziva.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj poziv su 34.000 evra. Fond će, u skladu sa raspoloživim sredstvima prvog poziva i na osnovu finalne bodovne liste, podržati sledećih pet institucija i njihove projekte.

Među projektima koji će biti podržani su dva iz Grčke, jedan iz Makedonije i dva iz Srbije. Od toga, jedan iz našeg grada!

Podržano je udruženje SKVER sa projektom „Window to the Past: Industrial Heritage of Zaječar ”.

Ovaj projekar ima za cilj da ponovo upozna publiku sa kulturnim i industrijskim nasleđem grada. Time nastoje da podignu svest o značaju očuvanja kulturnog nasleđa čineći ga dostupnim kroz digitalizaciju građe. SVKER-ova obimna kolekcija industrijskog nasleđa biće predstavljena u novom izložbenom prostoru i kroz kampanju na društvenim mrežama.

Drugi projekat iz Srbije je projekat udruženja Kulturanova iz Srbije „Fostering Museum Engagement with Young Adults“ koji je usredsređen na angažovanje mladih i nastoji da muzejske profesionalce obuči veštinama gejmifikacije koji otvaraju novi put ka stvaranju zanimljivih iskustava za mlade ljude (18-30) u Jugoistočnoj Evropi. Na ovaj način Kulturanova želi da poveća posećenost muzeja, negujući živopisno iskustvo kulturnog nasleđa.

ZaječarOnline/O.B.