GUŽVE NA GRANICAMA: Da li nas čekaju duža zadržavanja?
Iako EES obećava efikasnije putovanje na duže staze, očekuje se da će tokom početne faze implementacije doći do povećanih gužvi na graničnim prelazima. Mnogi putnici strahuju da će davanje biometrijskih podataka dodatno usporiti proces prelaska granice, piše Kamatica.
Iako je najavljeno da će postojati opcija da se podaci unesu unapred, još uvek nije poznato kada će i kako ta funkcionalnost tačno raditi. Upravo zbog toga, odlučeno je da se sistem uvodi postepeno na pojedinim prelazima, a ne na svim odjednom, kako je prvobitno bilo planirano.
Zajecaronline/Bizportal/Kamatica/N.B.
