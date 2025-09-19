Društvo Izdvajamo Saobraćaj Vesti

GUŽVE NA GRANICAMA: Da li nas čekaju duža zadržavanja?

19.09.2025.
Saobraćajna gužva
Evropska unija započinje sa postepenim uvođenjem novog sistema za kontrolu granica, poznatog kao EES (Entry/Exit System), koji će od 12. oktobra 2025. biti implementiran na spoljnim granicama 29 evropskih zemalja.
Ovaj sistem ima za cilj modernizaciju graničnih provera, ali je izazvao zabrinutost putnika zbog potencijalnih gužvi.
Implementacija sistema trajaće šest meseci, a očekuje se da će biti potpuno operativan do 10. aprila 2026. godine. U tom periodu, na granicama će se postepeno uvoditi elementi EES-a, uključujući i prikupljanje biometrijskih podataka poput fotografije lica i otisaka prstiju.
Glavni cilj EES-a je da modernizuje upravljanje granicama, zameni dosadašnje pečatiranje pasoša i ubrza provere. Time bi se smanjilo vreme čekanja, ali bi se istovremeno ojačala bezbednost u šengenskoj zoni. Sistem bi trebalo da olakša identifikaciju osoba koje su prekoračile dozvoljeni boravak ili zloupotrebljavaju bezvizni režim.

Iako EES obećava efikasnije putovanje na duže staze, očekuje se da će tokom početne faze implementacije doći do povećanih gužvi na graničnim prelazima. Mnogi putnici strahuju da će davanje biometrijskih podataka dodatno usporiti proces prelaska granice, piše Kamatica.

Iako je najavljeno da će postojati opcija da se podaci unesu unapred, još uvek nije poznato kada će i kako ta funkcionalnost tačno raditi. Upravo zbog toga, odlučeno je da se sistem uvodi postepeno na pojedinim prelazima, a ne na svim odjednom, kako je prvobitno bilo planirano.

