Gradska smotra recitatora „Pesniče naroda mog” u Kotlujevcu 1. aprila

U Centru za kulturu u Kotlujevcu, u sredu, 1. aprila, od 10 do 15 sati, biće održana Gradska smotra recitatora tradicionalnog takmičenja „Pesniče naroda mog”.

Ovaj događaj okuplja učenike osnovnih i srednjih škola, koji kroz recitaciju predstavljaju svoj odnos prema poeziji i govornoj umetnosti, a deo je veće mreže školskih i regionalnih smotri širom Srbije.

Program takmičenja podeljen je po uzrastima:

Mlađi uzrast, učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole

Srednji uzrast, učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole

Stariji uzrast, učenici srednje škole

Tri prvoplasirana takmičara iz svake kategorije dobijaju prigodne nagrade i stiču pravo učešća na Okružnom takmičenju recitatora, koje će biti održano u Knjaževcu, u drugoj polovini aprila 2026. godine.

Organizator je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović”, a pokrovitelj je Grad Zaječar.

Zajecaronline.com/Pozorište "Zoran Radmilović"/ N.B.

