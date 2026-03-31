Gradska smotra recitatora „Pesniče naroda mog” u Kotlujevcu 1. aprila
U Centru za kulturu u Kotlujevcu, u sredu, 1. aprila, od 10 do 15 sati, biće održana Gradska smotra recitatora tradicionalnog takmičenja „Pesniče naroda mog”.
Ovaj događaj okuplja učenike osnovnih i srednjih škola, koji kroz recitaciju predstavljaju svoj odnos prema poeziji i govornoj umetnosti, a deo je veće mreže školskih i regionalnih smotri širom Srbije.
Program takmičenja podeljen je po uzrastima:
- Mlađi uzrast, učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole
- Srednji uzrast, učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole
- Stariji uzrast, učenici srednje škole
Tri prvoplasirana takmičara iz svake kategorije dobijaju prigodne nagrade i stiču pravo učešća na Okružnom takmičenju recitatora, koje će biti održano u Knjaževcu, u drugoj polovini aprila 2026. godine.
Organizator je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović”, a pokrovitelj je Grad Zaječar.
Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
