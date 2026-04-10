Gradska izborna komisija u Boru: Lista oko SNS osvojila 19 mandata

Gradska izborna komisija u Boru objavila je juče ukupan izveštaj o rezultatima glasanja na izborima za odbornike Skupštine grada održanim 29. marta, a prema tim rezultatima u lokalni parlament su ušle dve liste “Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica” koja će imati 19 odborničkih mandata i lista ”Bor, naša odgovornost” kojoj je pripalo 15 odborničkih mandata.

U izveštaju objavljenom na sajtu Republičke izborne komisije lista “Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica” osvojila je 12.516 , odnosno 48,17 odsto glasova, dok za listu “Bor, naša odgovornost” osvojila 10.331 glas birača, odnosno 39,76 odsto.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

