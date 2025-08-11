Godišnjica pogibije Hajduk Veljka Petrovića

Na današnji dan 1813. godine, u borbi za odbranu Negotina i Negotinske Krajine od osmanskih napada, poginuo je jedan od najpoznatijih srpskih junaka – Hajduk Veljko Petrović.

Tokom leta te godine, kada su Turci pokrenuli veliku ofanzivu radi slamanja ustanka, Negotin je bio pod opsadom. Veljko je sa svojim saborcima hrabro odolevao neprijatelju, iako je gradu ponestajalo hrane i municije. Poginuo je 11. avgusta, pogođen đuletom iz topa, dok je obilazio i bodrio vojnike na bedemu.

Prema predanju, poslednje reči bile su mu: „Glavu dajem, Krajinu ne dajem!“. Njegova pogibija ubrzala je pad Negotina, ali je ostala simbol hrabrosti i požrtvovanja u srpskoj istoriji.

Povodom godišnjice, kod spomenika na mestu pogibije, sveštenici Arhijerejskog namesništva negotinskog služili su pomen, a delegacije lokalne samouprave, Muzeja Krajine i boračkih organizacija položile su cveće i odale počast slavnom junaku.

U okviru obeležavanja dana pogibije Hajduk Veljka, u 19 časova u Muzeju koji nosi njegovo ime biće organizovano stručno vođenje.

Hajduk Veljko je u narodnoj svesti ostao kao simbol nepokolebljive odbrane otadžbine i spremnosti da se život položi za slobodu. Njegova hrabrost je opevana u mnogim narodnim pesmama, a ime mu se i danas s ponosom pominje kao primer istinskog rodoljuba.

